Решение суда по делу Меган Маркл шокировал британцев: Непопраимый ущерб

Накануне Меган Маркл выиграла суд по делу о нарушении конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни с британским таблоидом Mail on Sunday, который опубликовал ее письмо отцу. 39-летняя герцогиня Сассекская ждет денежной компенсации.

Меган Маркл поблагодарила за поддержку членов своей семьи и выразила благодарность суду, который признал вину холдинга Associated Newspapers и газету Mail on Sunday за бесчеловечность.

По словам Маркл, такая тактика в СМИ существует давно и без всяких последствий. Однако по ее мнению, многие факты из ее жизни переврали, из-за чего пострадала она лично.

Меган Маркл уверена, что людям нужны хорошие новости. Она считает, что они очень интересны и зрелищны, и их будут читать. А подробности жизни знаменитостей, по всей видимости, совершенно никого не волнуют.

"Ущерб, который они нанесли и продолжают наносить, очень велик", – заявила герцогиня.

Скандал в прессе с именем Меган Маркл тянется уже несколько лет. В 2018 году она написала письмо своему папе с сообщением о том, что их отношения зашли в тупик. Она осыпала его упреками и винила во всех своих неудачах. После этого письмо попало в прессу и было опубликовано как всеобщее достояние. Отец по какой-то причине не захотел выяснять отношения с дочерью.

Теперь обвиняемая сторона должна будет заплатить Меган запрашиваемую ею сумму. Это взбесило британцев, так как они считают решение суда слишком быстрым, необоснованным и подкупленным.