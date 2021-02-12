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Шоу-бизнес
Решение суда по делу Меган Маркл шокировал британцев: Непопраимый ущерб

Решение суда по делу Меган Маркл шокировал британцев: Непопраимый ущерб

Меган Маркл. Фото: Christine Chew/AdMedia/www.globallookpress.com
Накануне Меган Маркл выиграла суд по делу о нарушении конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни с британским таблоидом Mail on Sunday, который опубликовал ее письмо отцу. 39-летняя герцогиня Сассекская ждет денежной компенсации.
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Меган Маркл поблагодарила за поддержку членов своей семьи и выразила благодарность суду, который признал вину холдинга Associated Newspapers и газету Mail on Sunday за бесчеловечность.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По словам Маркл, такая тактика в СМИ существует давно и без всяких последствий. Однако по ее мнению, многие факты из ее жизни переврали, из-за чего пострадала она лично.

Меган Маркл уверена, что людям нужны хорошие новости. Она считает, что они очень интересны и зрелищны, и их будут читать. А подробности жизни знаменитостей, по всей видимости, совершенно никого не волнуют.

"Ущерб, который они нанесли и продолжают наносить, очень велик", – заявила герцогиня.

Скандал в прессе с именем Меган Маркл тянется уже несколько лет. В 2018 году она написала письмо своему папе с сообщением о том, что их отношения зашли в тупик. Она осыпала его упреками и винила во всех своих неудачах. После этого письмо попало в прессу и было опубликовано как всеобщее достояние. Отец по какой-то причине не захотел выяснять отношения с дочерью.

Теперь обвиняемая сторона должна будет заплатить Меган запрашиваемую ею сумму. Это взбесило британцев, так как они считают решение суда слишком быстрым, необоснованным и подкупленным.


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Автор: 12 февраля 2021, 16:19 Источник: Express ✓ Надежный источник
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Двойник Маркл показала роскошные формы

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
непоправимый ущерб?!
так и м и надо этой журнализдской камарилье
охочий до баблосов ее папаше, мерзейший тип, слили (продал) содержание личного письма в прессу - надеюсь она никогда его не простит и к Арчи не допустит
1

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