"Обида и разочарование": Семенович разрыдалась из-за несправедливости

Анна известна не только как звезда шоу-бизнеса, но и как профессиональная спортсменка. Долгие годы Семенович занималась фигурным катанием. Однако, несмотря на популярность ледовых шоу, сейчас она отказывается принимать в них участие.

Многие поклонники часто задавались вопросом: почему такая харизматичная и подготовленная артистка больше не снимается в "Ледниковом периоде". В своем популярном блоге в "Инстаграм" звезда, наконец, ответила на этот вопрос.

Семенович рассказала, что у нее "аллергия" на судей. С самого раннего детства она постоянно участвовала в разных соревнованиях, где приходилось показывать себя и доказывать свое превосходство над другими. Сперва это были спортивные мероприятия, затем они сменились телевизионными программами со звездами. Артистка сообщила, что ей не приносит радости тот факт, что ее постоянно оценивают. Она испытывает серьезный стресс, когда ждет результатов.

Также актриса отметила, что судейство часто бывает несправедливым, что расстраивает ее еще больше. Оценки нередко зависят от настроения и личного отношения к человеку. Она призналась, что много раз плакала "от обиды и разочарования".

Теперь Семенович пришла к тому, что в жизни нужно заниматься тем, что приносит удовольствие, а не постоянные негативные эмоции. Она приняла решение участвовать только в шоу без судей и выбирает проекты, в которых ощущает только позитив. Анна подчеркнула, что скоро появится в такой программе. О каком именно шоу идет речь на этот раз пока неизвестно.

