Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве

Народная артистка России Лия Ахеджакова развелась с художником Борисом Кочейшвили более 20 лет назад. Но мужчина до сих пор прописан в квартире актрисы. Звезда фильма "Служебный роман" решила поставить точку в этой истории.

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