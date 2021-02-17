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Шоу-бизнес
Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве

Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве

Лия Ахеджакова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка России Лия Ахеджакова развелась с художником Борисом Кочейшвили более 20 лет назад. Но мужчина до сих пор прописан в квартире актрисы. Звезда фильма "Служебный роман" решила поставить точку в этой истории.
прочитано 1800 раз

Представитель Лии Ахеджаковой якобы несколько раз пытался уговорить ее бывшего мужа выписаться из квартиры, но тот постоянно отказывался. Внезапно 82-летняя артистка узнала, что Борис Кочейшвили вновь женился, поэтому предположила: теперь экс-супруг может прописаться в апартаментах новой возлюбленной.

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 Лия Меджидовна Ахеджакова

Лия Меджидовна Ахеджакова актриса театра и кино

Чтобы выселить бывшего мужа из квартиры, Ахеджакова обратилась в Никулинский районный суд Москвы. Документы от актрисы поступили еще в январе. В понедельник, 15 февраля, должно было состояться первое заседание по этому делу, но ни Кочейшвили, ни его адвокат в здании суда не появились.

Напомним, Лия Меджидовна была замужем трижды. Первым мужем звезды фильма "Служебный роман" был актер Малого театра Валерий Носик. Борис Кочейшвили стал вторым супругом актрисы. В 2001 году она заключила брак с московским фотографом Владимиром Персияновым.

Ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Лии Ахеджаковой. Чуть больше недели актриса провела в больнице, где лечилась от ковида. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, народная артистка не боялась посещать светские мероприятия.

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Автор: 17 февраля 2021, 12:43 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

комментарии

Ответить:

Гость627853
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Гость611418
А кому интересно, что делает и куда ходит эта полоумная бабка-десидентка?
Ты тут? Значит, тебе интересно.
Гость627846
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Гость627829
три мужа....этож сколько надо выпить,чтоб на такое позариться.
Ну на тебя же кто-то позарился?
Гость611418
Пожаловаться Ответить
А кому интересно, что делает и куда ходит эта полоумная бабка-десидентка?
Гость627829
Пожаловаться Ответить
три мужа....этож сколько надо выпить,чтоб на такое позариться.
1

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