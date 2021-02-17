Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве

Представитель Лии Ахеджаковой якобы несколько раз пытался уговорить ее бывшего мужа выписаться из квартиры, но тот постоянно отказывался. Внезапно 82-летняя артистка узнала, что Борис Кочейшвили вновь женился, поэтому предположила: теперь экс-супруг может прописаться в апартаментах новой возлюбленной.
Чтобы выселить бывшего мужа из квартиры, Ахеджакова обратилась в Никулинский районный суд Москвы. Документы от актрисы поступили еще в январе. В понедельник, 15 февраля, должно было состояться первое заседание по этому делу, но ни Кочейшвили, ни его адвокат в здании суда не появились.
Напомним, Лия Меджидовна была замужем трижды. Первым мужем звезды фильма "Служебный роман" был актер Малого театра Валерий Носик. Борис Кочейшвили стал вторым супругом актрисы. В 2001 году она заключила брак с московским фотографом Владимиром Персияновым.
Ранее "Дни.ру" писали о госпитализации Лии Ахеджаковой. Чуть больше недели актриса провела в больнице, где лечилась от ковида. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, народная артистка не боялась посещать светские мероприятия.
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