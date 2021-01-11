Помощник обнародовал данные о самочувствии госпитализированной Ахеджаковой

Девятого января СМИ сообщили тревожную новость. Лие Ахеджаковой с утра стало плохо, актрису срочно госпитализировали. Она рассказала медикам, что ей нездоровилось уже несколько дней.

Тогда врачи испугались, что актриса могла заразиться коронавирусом. Тест показал положительный результат. Сейчас Ахеджакова находится в палате, медики внимательно следят за ее состоянием.

Родственники Лии Ахеджаковой и ее близкие все эти дни хранили молчание. Как сообщает "Москва 24", пару часов назад заговорил представитель звезды, поспешив успокоить всех переживающих. "Она чувствует себя хорошо", – поделился Ефим Спектор. Уточнять информацию о выписке он отказался.

Лия Ахеджакова – популярная советская и российская актриса, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, покорившая сердца миллионов людей своим талантом и чувством юмора. Она подарила миру любимую всеми секретаршу Веру из "Служебного романа", Ольгу Павловну из "Москва слезам не верит" и еще множество легендарных образов.

Недавно артистка раскрыла некоторые тайны фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она призналась, что продолжение популярной картины, снятое Тимуром Бекмамбетовым, ей не понравилось. Она отказалась сниматься в картине даже после обещания Константина Эрнста подарить ей квартиру за два съемочных дня, а также 50 тысяч долларов от продюсеров фильма.

