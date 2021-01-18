Больше не в больнице: новые данные о состоянии 82-летней Ахеджаковой

В медучреждении звезда театра и кино провела 11 дней. О том, что Лия Ахеджакова выздоровела, сообщили в театре "Современник".
Стоит отметить, что артистка, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, не боялась выходить в свет. Правда, все больше по трагическим поводам. Так, в прошлом месяце Лия Ахеджакова посетила церемонию прощания с коллегой Валентином Гафтом, который скончался 12 декабря.
Напомним, 82-летнюю актрису госпитализировали в одну из больниц Москвы 7 января. На фоне COVID-19 у нее обострились некоторые хронические заболевания. Кроме того, ухудшилось и общее состояние артистки. Однако лечение Лии Ахеджаковой проходило не в реанимации, а в обычной палате. К счастью, теперь болезнь позади. Теперь актрисе предстоит период восстановления.
Лия Ахеджакова – популярная советская и российская актриса, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, покорившая сердца миллионов людей своим талантом и чувством юмора. Она подарила миру любимую всеми секретаршу Веру из "Служебного романа", Ольгу Павловну из "Москва слезам не верит" и еще множество легендарных образов.
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