Истощенная Варнава не смогла встать с кровати: Простите все, кого подвела

Екатерина Варнава в личном блоге пожаловалась на плохое самочувствие. Как оказалось, юмористка метеозависима, и низкое давление дало о себе знать.

По словам артистки, с утра она просто не смогла встать с кровати. Из-за состояния здоровья ей пришлось отменить все планы на день. "Не получилось от слова совсем. Простите все, кого подвела (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Варнава.

Поклонники поддержали звезду в комментариях, отметив, что у них тоже часто случаются подобные ситуации. "Привет от гипотоников", "Гипотомия сосудов головного мозга! Надо кагор и коньяк", "После ковида такая проблема", "Вообще не предсказуемо", "Кать, я сегодня лежала весь день и никуда не пошла!" – поделились подписчики.

Стоит отметить, что последнее время внешний вид Екатерины Варнавы беспокоит поклонников. Некоторые считают, что знаменитость выглядит истощенно. Впрочем, артистка не реагирует на подобные комментарии от подписчиков.

Напомним, весной прошлого года Екатерина Варнава рассказала в интервью Ксении Собчак, что рассталась с танцором Константином Мякиньковым. При этом девушка заинтриговала собеседницу, отметив, что у нее уже появился новый ухажер. Как выяснилось позднее, им оказался режиссер Александр Молочников, с которым актриса познакомилась на проекте "Танцы со звездами".