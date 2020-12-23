Заподозренная в беременности Варнава набросилась на соленый огурец

Екатерина Варнава прокомментировала слухи об интересном положении. При этом звезда "Comedy Woman" заинтриговала поклонников, рассказав о своем пристрастии.



На фоне романа с актером Александром Молочниковым россияне засыпали артистку вопросами: не ждет ли она ребенка? Екатерина Варнава решила расставить все точки над i.

Знаменитость удивила подписчиков своего инстаграм-аккаунта, признавшись, что сейчас для нее лучший подарок – соленые огурцы. "Найти любимый вкус из детства – лучшее, что может случиться под Новый год. Да-да, не конфеты, а соленые огурцы", – заявила Екатерина Варнава, и в доказательство тут же съела огурец.

В последнее время все обсуждают роман 36-летней звезды с 28-летним Александром Молочниковым. Неудивительно, что ее пристрастие к соленому сразу вызвало у поклонников вопросы. Юмористка заверила, что не беременна, а просто любит огурцы.

Впервые о том, что сердце шоувумен не свободно, заговорили этой весной. Об этом звезда Comedy Woman рассказала сама, а вот избранника не раскрывала. Только осенью 2020 года на фестивале "Кинотавр" режиссер и Екатерина Варнава рассекретили свои отношения, появившись вместе на красной дорожке.

Ранее интервью Ксении Собчак актриса рассказала, что Александр Молочников покорил ее тем, что оказался умнее ее. Екатерина Варнава призналась, что у нее давно не было такого, чтобы она была так интересна человеку.