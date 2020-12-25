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Шоу-бизнес

"Так это пошло": Варнава врезала зазвездившимся артистам

Екатерина Варнава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Друзья и коллеги считают Екатерину Варнаву невероятно отзывчивым и добрым человеком, у которого напрочь отсутствует звездная болезнь. Артистка стала новой гостьей ютуб-шоу "Георгий за кадром", где рассказала о своем отношении к популярности.
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Ведущий заявил, что актриса ведет себя очень непосредственно – даже и не скажешь, что перед ним настоящая звезда. Он уточнил, как девушке удалось сохранить человечность и не начать "гнуть пальцы".

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Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Екатерина Варнава отметила, что знает некоторых больших артистов, которые в общении невероятно приятные личность. Правда, по словам Кати, таких меньшинство. Девушка добавила, что ее в целом раздражает слово "звезда". "Это какой-то кал! Мне кажется, что слово "звезда", – так это пошло", – говорит юмористка.

Актриса уверена, что так можно назвать только поистине легендарных личностей, но их единицы. Для Екатерины Варнавы таким человеком является Фаина Раневская. "Недосягаемая! Вот это звезда!" – добавила артистка.

По мнению юмористки, благодаря соцсетям сейчас очень мало действительно недосягаемых людей. Ведущий отметил, что таковыми можно назвать Земфиру, Виктора Пелевина, Аллу Пугачеву...

Екатерина Варнава рассказала, что прививку от звездной болезни сделали строгие родители. По словам артистки, ей некогда было думать о своем статусе, все свободное время она тратила на работу, желая достичь успеха. Как оказалось, мама до сих пор не одобряет то, чем занимается Катя, родители хотели для нее другой судьбы.

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Автор: 25 декабря 2020, 14:57 Источник: Георгий за кадром ✓ Надежный источник
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