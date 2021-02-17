Михалкова и Бузову рядом не похоронят: Сафронов об отдельном кладбище для знаменитостей

Никас Сафронов скептически отнесся к предложению Стаса Барецкого. По мнению художника, создание отдельного кладбища для знаменитостей приведет к скандалам. Например, режиссер Никита Михалков вряд ли согласится быть похороненным рядом со звездой реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.
Конечно, можно земли разделить: на одной территории хоронить заслуженных деятелей культуры, а на другой – представителей шоу-бизнеса. Впрочем, звезда звезде рознь, поэтому предложение Барецкого в любом случае абсурдно и непонятно, считает Сафронов. Он предположил, что шоумен высказал эту идею лишь для того, чтобы пропиариться.
Также художник напомнил, что в советское время существовала традиция хоронить государственных деятелей возле кремлевской стены. Тогда же могилы прославленных художников появлялись лишь на Новодевичьем и Ваганьковском кладбищах, пишет Пятый канал.
Напомним, ранее Никас Сафронов, который планировал большую часть наследства передать сыну Луке Затравкину, завил, что после смерти все имущество оставит государству. Молодой человек в беседе с "Дни.ру" признался, что сам предложил отцу не вписывать свое имя в завещание.
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