Михалкова и Бузову рядом не похоронят: Сафронов об отдельном кладбище для знаменитостей

Недавно музыкант Стас Барецкий предложил создать кладбище для российских знаменитостей. Для этого требуется не только выделить землю для мертвых артистов, но и сделать танцплощадку, где будет играть жизнеутверждающая эстрадная музыка. Шоумен хочет, чтобы эту идею обсудили в Государственной думе.

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