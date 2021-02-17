"Няня для детей": погрязший в долгах Прилучный унизил Карпович

Известно, что сама Мирослава никак не комментирует связь со звездой, чем вызывает еще больший интерес к собственной персоне. Павел, видимо, не торопится представлять девушку даже друзьям. Его приятель отметил, что у актера просто не получилось вернуть Агату. По его словам, бывшей супруге надоели постоянные измены партнера. Однако даже близким Павел говорит, что Мирослава – "няня для детей" и просто помогает ему по дому, когда приезжают наследники. Реакция актрисы на достаточно унизительные высказывания пока остается загадкой.
Также, по слухам, Павел позволяет себе активно флиртовать и с другими коллегами. Недавно он стал участником драки и получил тяжелую травму лица. Заботилась о нем именно Мирослава.
Существует версия, что многие события и решения в жизни Павла сейчас связаны с финансовыми трудностями. Сообщается, что развод сильно ударил по положению актера, и он стал меньше зарабатывать. Инсайдер рассказал журналистам "Комсомольской правды", что у Павла "море" долгов.
По его словам, артист задолжал около десяти миллионов за два элитных автомобиля, а также на нем "висит" кредит за дорогой загородный дом. Приятель артиста отметил, что Прилучному едва хватает средств, чтобы каждый месяц выплачивать Агате Муцениеце сто тысяч на детей.
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