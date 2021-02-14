Любят сразу двое: Прилучный похвастался положением в День святого Валентина

Павел Прилучный получил приятное признание в любви от двоих детей. Знаменитый артист поделился умилительным поздравлением в честь праздника.

Уход Павла Прилучного из семьи серьезно отразился на его публичном имидже. У артиста появилось немало злопыхателей, которые до сих пор обвиняют его в домашнем насилии, супружеской неверности, проявлении малодушия и других недостойных поступках. Несмотря на скандальный разрыв с Агатой Муцениеце, Павлу Прилучному удается сохранять близкие отношения с сыном и дочерью от актрисы.

Дети по-настоящему любят звездного отца и умеют красиво выражать свои чувства к нему. Этим артист похвастался в своем инстаграм-канале, опубликовав фото поздравления, которое получил в День всех влюбленных от восьмилетнего Тимофея и четырехлетней Мии. "Папа! Мы тебя любим! Очень!", – гласила надпись на зеркале, которую снял Павел Прилучный. Однако почерк в кадре выглядит совсем не детским, да и высота зеркала куда значительнее, чем рост маленьких наследников актера. Учитывая эти факторы, становится понятным, что Мии и Тимофею поздравлять отца кто-то помогал.

На фото видно зеркальное отражение Павла Прилучного. Одежда артиста выглядит слегка помятой, да и шапка на голове актера съехала набок. В целом внешний вид мужчины кажется неопрятным и небрежным. Павел Прилучный закрыл комментарии к публикации, поэтому подписчики не смогли обсудить ни его облик, ни трогательное признание любви.