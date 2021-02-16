Терпящий лишения Прилучный показался слишком упитанным

Фильм повествует о советском военном летчике Михаиле Девятаеве, который попадает в лапы врага и оказывается в концлагере. Недалеко от фабрики смерти ведутся разработки секретного ракетного оружия, которое способно изменить ход войны. Главный герой фильма "Девятаев", захватив с собой новые ракеты неприятеля, совершает побег на немецком самолете.
Основой для картины стала реальная история героя Советского Союза Михаила Девятаева. Роль храброго летчика исполнил популярный актер, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный.
За создание картины отвечает сразу несколько крупных компаний – "Военфильм", "Базелевс" и МТС Медиа. Авторы фильма "Девятаев" уже представили на суд зрителей трехминутный трейлер.
В Сети активно обсуждают перевоплощение Прилучного в Девятаева. Некоторым поклонникам показалось, что сам Павел слишком упитан для узника концлагеря, которые, как известно, терпели лишения. Другие предположили, что герой артиста, будет худеть по ходу развития сюжета.
Съемки картины Тимура Бекмамбетова велись в Кронштадте. Часть сцен создавалась на территории "Ленфильма". Павла Прилучного помещали в кабину советского истребителя военных времен и окружали экранами, на которых транслировалась игра "War Thunder". Так знаменитость репетировала воздушный бой. Создатели "Девятаева" обещают, что зрители смогут почувствовать себя полноценными участниками событий картины.
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