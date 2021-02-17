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"Сильно усохлась": народ в панике из-за худобы Степаненко после слухов об операции

Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко преобразилась. Она похудела на 40 килограммов, сменила стиль, из-за чего, кажется, помолодела на 10 лет. Но далеко не все поклонники в восторге от изменений во внешности юмористки.
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Весной прошлого года на телеканале "Россия 1" состоялась премьера нового шоу Елены Степаненко "Еще не вечер". 67-летняя юмористка приглашала в гости знаменитостей, общалась и весело проводила время с ними. Например, в студии передачи появлялась актриса Мария Порошина.

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На днях поклонникам звезды сериала "Всегда говори "всегда" попался на глаза снимок, сделанный во время съемок шоу "Еще не вечер". Они решили опубликовать кадр в фан-аккаунте. На фото запечатлены Степаненко в платье изумрудного цвета с широким поясом и Порошина в желтом брючном костюме.

Интернет-пользователи, которые давно не видели Елену Григорьевну, были шокированы ее внешним видом. "Что ж так Степаненко сильно усохлась?! После первого похудения она была лучше, а сейчас – слишком", "Все-таки худоба не всем идет! Может, конечно, здоровье подвело?", – высказались поклонники.

Некоторые фанаты помнят, что недавно стало известно об операции, которую Елена Степаненко якобы перенесла в 2012 году. Как сообщали СМИ, состояние юмористки было тяжелым. Она провела в больнице несколько дней. Подробности госпитализации пока неизвестны.

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Автор: 17 февраля 2021, 09:33 Источник: Instagram
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Какой народ! Кому она нужна, это чудо!
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