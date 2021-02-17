"Сильно усохлась": народ в панике из-за худобы Степаненко после слухов об операции

После развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко преобразилась. Она похудела на 40 килограммов, сменила стиль, из-за чего, кажется, помолодела на 10 лет. Но далеко не все поклонники в восторге от изменений во внешности юмористки.

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