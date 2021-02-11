"А рожа не треснет?": подруга Петросяна возмущена алчностью Степаненко

Более двух лет длится раздел имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Оценочной экспертизе предстояло выяснить, кому и что достанется. А на 11 февраля в Хамовническом районном суде Москвы было назначено заседание по этому непростому делу.

"Когда я узнала, что Елена Степаненко претендует на 80 процентов совместно нажитого имущества, то была в ужасе от ее алчности и наглости, – заявила "Дни.ру" подруга молодости Евгения Петросяна. – Рожа не треснет?! Кем она была без Петросяна?! Пародировала известных актеров и что-то пела. На эстраду ее вывел первый муж, пианист Александр Васильев, аккомпанировавший ей во время выступлений. А звездой сделал Петросян! При нем же она получила и звание Заслуженной. Петросян, я замечу, из интеллигентной профессорской семьи, а вот родители Степаненко – повар и парикмахер".

"Евгений Петросян был женат на сотруднице Министерства культуры Людмиле Шатровой, – продолжает подруга Петросяна. – Елена Степаненко была моложе, она увела Евгения Вагановича из семьи. Но, как известно, кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет. Спустя много лет история повторилась – молодая Татьяна Брухунова увела Петросяна из семьи стареющей Елены Степаненко".

Потом стало известно, что Степаненко и Петросян согласились поделить все пополам, однако не смогли определиться, какие именно активы и кому из них достанутся. В результате суд инициировал процедуру описи недвижимости и других ценных вещей для проведения корректного раздела в рамках закона.

Напомним, ориентировочная стоимость имущества, которое надо поделить, превышает полтора миллиарда рублей. Тут квартира, площадью 516 квадратных метров недалеко от Кремля, дача, машины, антиквариат, картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова, уникальная библиотека, в которой хранятся сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко. "Антиквариат и книги Петросян начал собирать задолго до появления в его жизни Степаненко. Он в нем разбирается, а зачем книги картины Елене Григорьевне? Распродать? – удивляется подруга. – Она всегда говорит о своей воцерковленности. Но православие предполагает нестяжательство, которого тут не видно".

Очередное судебное заседание, на котором истцом выступает Елена Степаненко, а ответчиком – Евгений Петросян, намечено на 10.30 утра 20 февраля. Судья Шевьева должна поставить точку в скандальном деле "О разделе совместно нажитого имущества между супругами".