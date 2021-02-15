Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк

О том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, стало известно полтора года назад. Семья принципиально не комментирует ситуацию со здоровьем актрисы. Рунический провидец Игорь Вечерский считает, что за артистку стоит опасаться.

По словам мага, помимо рака у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть психологические и, возможно, даже психические проблемы. Именно они негативно сказываются на ее состоянии, так как из-за этого актриса хуже справляется с болезнью и сопротивляется лечению.

Как отметил провидец, в последнее время состояние здоровья Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось. Игорь Вечерский считает, что знаменитость ждет длительная и сложная борьба с болезнью. При этом высока вероятность, что ситуация обернется не в лучшую сторону.

Экстрасенс заявил, что для актрисы нежелательно нахождение в замкнутом пространстве. По его словам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" вряд ли помогут дорогостоящие операции – они дадут лишь кратковременный результат. Вечерский отметил, что болезнь не собирается отступать.

Рунический провидец заявил, что помимо лечения от рака Анастасии Заворотнюк требуется длительная работа с психологическим состоянием. Справиться со сложностями артистке должны помогать не только специалисты, но и близкие люди. Однако экстрасенс видит, что в данный момент артистке не хватает кого-то очень важного.

Напомним, недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна переехала из загородного дома в собственную квартиру в центре Москвы. Девушка также поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, она уже много лет состоит в отношениях с мужчиной, однако его личность предпочитает держать в секрете.