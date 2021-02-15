Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк

По словам мага, помимо рака у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть психологические и, возможно, даже психические проблемы. Именно они негативно сказываются на ее состоянии, так как из-за этого актриса хуже справляется с болезнью и сопротивляется лечению.
Как отметил провидец, в последнее время состояние здоровья Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось. Игорь Вечерский считает, что знаменитость ждет длительная и сложная борьба с болезнью. При этом высока вероятность, что ситуация обернется не в лучшую сторону.
Экстрасенс заявил, что для актрисы нежелательно нахождение в замкнутом пространстве. По его словам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" вряд ли помогут дорогостоящие операции – они дадут лишь кратковременный результат. Вечерский отметил, что болезнь не собирается отступать.
Рунический провидец заявил, что помимо лечения от рака Анастасии Заворотнюк требуется длительная работа с психологическим состоянием. Справиться со сложностями артистке должны помогать не только специалисты, но и близкие люди. Однако экстрасенс видит, что в данный момент артистке не хватает кого-то очень важного.
Напомним, недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна переехала из загородного дома в собственную квартиру в центре Москвы. Девушка также поделилась подробностями личной жизни. Как оказалось, она уже много лет состоит в отношениях с мужчиной, однако его личность предпочитает держать в секрете.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
У дочери началось
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
Покрасить волосы в розовый?
Надо ли пороть детей
гибнет всё живое
Как жить с мужчиной который изменил?
Я решилась