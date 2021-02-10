Причины набора веса: Заворотнюк после новостей о раке впервые рассказала об изменениях в мозге

Но 24-летняя Анна принципиально о состоянии знаменитой матери не говорит. Она каждый день публикует посты на отвлеченные темы. Слухи же о раке мозга у Анастасии Заворотнюк наследница никак не комментирует.
Ее очередной пост посвящен изменениям в мозгу, но не от рака, а от... сладкого! "Сахар является не только источником быстрой энергии, но и активирует участки мозга, отвечающие за наслаждение и это формирует зависимость", – считает Анна. Сама же при этом без сладкого жизни не мыслит.
"Восхищаюсь людьми, которые имеют настолько сильную волю, чтобы отказаться от сладкого. Когда-нибудь и я смогу контролировать этот процесс, – говорит она. – Говорят, что за 21 день, можно избавиться от любой вредной привычки, даже от употребления избыточного количества сахара в рационе. Для этого всего лишь нужно составить сбалансированный рацион питания, чтобы организм получал глюкозу из потребляемых жиров и белков. В первую очередь улучшится состояние кожи, что крайне важно для меня. Так как от любой сладости результат, как говориться, на лицо. Стоит мне отказаться от сладкого кожа становится гораздо чище. А еще, избыточное количество сахара усложняет пищеварение и вредит сердечно-сосудистой системе".
"Самый очевидный вред от сахара – набранные килограммы, – продолжает Анна. – Замедленный метаболизм и высокое содержание жировой ткани в теле, часто является результатом злоупотребления продуктами с большим содержанием углеводов. Но я не хочу полностью отказываться от сладкого. Однозначно, буду пытаться ограничивать себя в его потреблении".
"Предаюсь пороку!" – сообщила Анна и показала, как уплетает огромный высококалорийный десерт.
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