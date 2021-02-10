Причины набора веса: Заворотнюк после новостей о раке впервые рассказала об изменениях в мозге

В августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках. А 14 мая 2020 года стало известно, что актриса сражается с раком мозга. Об этом во время совещания по развитию генетических технологий у президента России рассказал директор "Института молекулярной биологии имени Энгельгардта" Александр Макаров. С тех пор на странице в "Инстаграме" у дочери актрисы Анны Заворотнюк в разы выросло число подписчиков – люди заходят в надежде узнать хоть что-то о состоянии звезды.

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