"Жанна не отпускает": Шепелев заговорил о бессмысленности жизни после потери работы

Дмитрию Шепелеву просто необходима постоянная работа и стабильный доход. Ведь скоро он снова станет папой. Екатерина Тулупова ждет от него ребенка.
В очередной публикации в "Инстаграм" Дмитрий Шепелев порассуждал о человеческом предназначении. Ведь он так мечтал работать по призванию и, казалось бы, нашел себя, но все закончилось. В тексте ведущий рассказал о просмотре с сыном Платоном мультфильма "Душа". В нем как раз говорится о везении и воле случая, о предназначении каждого существа.
Герой мультфильма сказал: "Я прожил бессмысленную жизнь". И Дмитрий Шепелев его отлично понял. По словам ведущего, такое настроение ему знакомо.
Поклонники поддержали Шепелева и заодно поговорили о мультфильме. Кое-кто предположил, что невезение в жизни ведущего из-за его покойной жены Жанны Фриске.
"У Димы одни неудачи в последнее время. Как будто Жанна не отпускает. Счастья вам", – отметил подписчик.
Ранее "Дни.ру" сообщали, как отец Жанны Фриске отнесся к скорому пополнению в семье Дмитрия Шепелева. Он грубо отреагировал на новость.
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