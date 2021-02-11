"Жанна не отпускает": Шепелев заговорил о бессмысленности жизни после потери работы

Недавно стало известно, что шоу Дмитрия Шепелева "Ты как я" закрылось из-за низких рейтингов. Сразу после этого он потерпел еще одну неудачу – не прошел кастинг на новой работе. Кажется, Шепелева преследуют неудачи.

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