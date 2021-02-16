Могут лишиться королевских привилегий: Меган Маркл и принц Гарри дадут откровенное интервью

Два дня назад пара объявила о том, что скоро на свет появится еще один наследник. Однако, оказывается, теперь возлюбленные решились на еще один смелый шаг.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют дать большое интервью Опре Уинфри. Ведущая достаточно давно дружит с герцогиней и мечтает пообщаться с ней и избранником в "официальной" обстановке. Опра намерена обсудить с семьей их брак, жизнь в Британии, переезд в США, детей и благотворительность. Также в беседе будет поднята тема общественного давления.

Это будет первый публичный диалог о личном. Известно, что его выход пока намечен на седьмое марта. Королевский источник отметил, что эта новость скорее всего не обрадовала семью.

Он предположил, что пара может лишиться всех оставшихся привилегий, включая работу с благотворительными организациями. По мнению инсайдера, принц Гарри даже может потерять все воинские звания. а Меган расстанется с постом патрона Национального театра. Напомним, ранее его занимала сама Королева, но в 2019 году она лично передала его Маркл.

Официального комментария от Букингемского дворца пока не поступило. Также неизвестно, советовались ли супруги с королевской семьей, когда приняли такое неожиданное решение. Однако источник утверждает, что теперь они не обязаны оповещать Елизавету о подобных делах. В связи с тем, что Гарри и Меган больше не являются работающими членами королевской семьи, они в праве сами делать выбор.

