Елизавета II отреагировала на новость о беременности Маркл

Слухи о беременности Меган Маркл появились достаточно давно, однако именно в День всех влюбленных информация получила официальное подтверждение.

Различные версии о том, что семью ждет прибавление поклонники и СМИ стали выдвигать еще несколько месяцев назад. Тогда пару увидели около медицинского центра. Позднее многих смутило то, что Маркл перестала выходить в свет и отказалась ехать в Англию даже на праздники.

Теперь беременность герцогини подтвердил официальный представитель. О состоянии и сроке беременности супруги принца Гарри пока ничего не известно, однако королевская семья уже успела поздравить пару.

Сообщается, что представители Букингемского дворца отреагировали на новость положительно: семья поздравляет пару, родственники счастливы и желают возлюбленным и их детям всего наилучшего. Реакция самой Меган Маркл на трепетное обращение пока остается загадкой.

Напомним, в 2020 году пара уже планировала ребенка, однако случилось несчастье. Тогда герцогиня собралась с силами и сама сделала заявление о том, что потеряла ребенка. Оказалось, что это случилось задолго до выступления, но жена принца Гарри не решалась сообщить об этом широкой публике.

Отметим, новость о беременности герцогини появилась 14 февраля. Интересно, что 37 лет назад в этот же день принцесса Диана рассказала о том, что ожидает пополнения. Позднее она родила принца Гарри. Является ли подобное совпадение преднамеренным – пока неизвестно.

