Обиженная Маркл планирует нанести сокрушительный удар по королевской семье

Стало известно, что герцогиня решила свести счеты с королевской семьей. Она убеждена: ее оскорбили.

Оказалось, что Меган собирается написать книгу, в которой расскажет публике свою правду. Если все пройдет успешно, она готова выпустить даже серию изданий, посвященных британской королевской семье. Сообщается, что это не просто мечты Маркл, сейчас она ведет переговоры и обсуждает множественные предложения.

Отметим, Меган и Гарри живут в Калифорнии. Они обрели финансовую независимость и теперь ничто не мешает им рассказать свою версию происходящего. Герцогиня очевидно считает, что с ней обошлись не лучшим образом и рассматривает подобный шаг как шанс отомстить семье. По словам инсайдера, книга и правда может стать угрозой для Елизаветы и ее родных. Также он полагает, что Маркл может задеть и британскую монархию в целом.

Однако пока герцогиня только вынашивает эту идею. Они с супругом занимаются реализацией различных проектов, прописанных в многомиллионных контрактах. Одним из условий работы пары является производство программ. По слухам, Гарри планирует посвятить один из фильмов своей маме – принцессе Диане. Также возлюбленные продолжат выпускать подкасты совместно со Spotify.

Напомним, один из них уже вышел в канун Нового года. Дебют оказался не таким блистательным, как все предполагали. Многие не оценили творчество принца и его жены. Гарри и Меган решили использовать сына для привлечения аудитории: ранее они утверждали, что не хотят показывать его широкой публике. Некоторые СМИ и поклонники резко осудили пару за этот шаг.