Изнеженная Цымбалюк-Романовская пожаловалась на тяжелую жизнь

Сейчас бывшая супруга Армена Джигарханяна живет в трехкомнатной квартире на Рублевском шоссе. Сообщается, что площадь апартаментов составляет около 140 квадратных метров.

Ранее журналисты подсчитали, что приблизительная стоимость шикарной жилплощади – 30 миллионов рублей. Она осталась пианистке после развода с артистом. Когда-то пара вместе приобрела квартиру, Цымбалюк-Романовская оформила ее на себя. Она утверждала, что на этом настоял сам Армен Борисович, добровольно подписавший документы в "здравом уме".

Теперь Виталина одна ухаживает за домом. В последнем интервью пианистка рассказала, сколько она платит за услуги ЖКХ. Она пожаловалась, что ей никто не помогает, всем приходится заниматься самой. Все услуги обходятся ей, в среднем, в 15 тысяч рублей в месяц.

Цымбалюк-Романовская не считает, что цены завышены. По ее мнению, все так, как и должно быть. Артистка рассказала, что творческие люди "не разбираются в квитанциях". Однако подчеркнула, что если понадобится, она обязательно вникнет в суть.

Напомним, ранее пианистка прокомментировала роман с Прохором Шаляпиным. Коллеги по сцене заявили о своих отношениях в 2018 году. "Возлюбленные" долгое время рассказывали СМИ о планах на будущее: свадьбе и детях. В 2019 году стало известно, что они расстались. Позднее оказалось, что вся история была лишь пиар-ходом. Виталина благодарна исполнителю за этот опыт: он помог ей отвлечься от проблем. Цымбалюк-Романовская до сих пор тепло отзывается о Шаляпине.