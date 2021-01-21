"Очень хороший партнер": Цымбалюк-Романовская раскрыла всю правду о романе с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, зачем ей нужно было разыгрывать отношения с певцом. По словам пианистки, Прохор Шаляпин помогал ей отвлечься от скандалов и давления, которое на нее оказывалось общественностью.



Бывшая жена актера Армена Джигарханяна призналась, что они с артистом заранее проговорили все моменты. Тогда у Виталины Цымбалюк-Романовской тогда еще шли суды. И пианистка настолько устала от негатива, что решила переключить свое внимание в другую сторону.

"Прохор – очень хороший партнер по телешоу. Мне кажется, что это прекрасно сработало", – поделилась знаменитость. Виталина добавила, что очень благодарна исполнителю за то, что он ей помог отвлечься.

Цымбалюк-Романовская напомнила, что во время пиар-романа с Прохором Шаляпиным они сумели записать две песни, а также планировали организовать концерт. Пианистка отметила, что не жалеет об отношениях с певцом. Рассказывая об этой истории, Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила совет Армена Джигарханяна. Бывший муж всегда учил ее сохранять чувство юмора и быть циничной.

Напомним, что о расставании Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской стало известно в конце 2019 года. Певец и пианистка объявили о своем романе весной 2018 года. Они вместе появляться на светских мероприятиях, в студиях телепрограмм, а также путешествовали. Влюбленные не раз говорили о планах на будущее, свадьбе и возможных детях. Однако позже вскрылось, что отношения были всего лишь пиар-ходом.