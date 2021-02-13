Цымбалюк-Романовская сделала откровенное признание после расставания с Шаляпиным

В преддверие Дня святого Валентина пианистка поделилась откровениями. По ее словам, в этот праздник многие люди чувствуют себя особенно одиноко.
Виталина Цымбалюк-Романовская полагает, что даже без пары человек может отмечать День всех влюбленных. К слову, сама она не празднует его. Однако других призывает не переживать по поводу своего одиночества.
По словам звезды, этот день можно провести наедине с собой или друзьями. Также пианистка высказала мнение по поводу того, что многие одиноки из-за страха признаваться в чувствах.
Знаменитость сделала признание. "Я продолжаю верить в любовь", – заявила Виталина Цымбалюк-Романовская. Она надеется, что ей еще встретится человек, который будет предан ей, а она – ему.
Напомним, ранее вся страна обсуждала роман пианистки и певца Прохора Шаляпина. Многие думали, что роман пары – не настоящий. И были правы. Артисты позже признались, что все было "срежиссировано" ради пиара.
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