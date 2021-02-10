Всплыло новое видео Кудрявцевой после перелома

Лера Кудрявцева сообщила важную новость. Телеведущая вернулась на работу.



Лера Кудрявцева сообщила, что приступила к съемкам. "Первый день на работу. Сидя. Посмотрим, как все будет", – поделилась звезда в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость опубликовала короткое видео, где показала, как готовится к работе.

Напомним, в январе этого года 49-летняя теледива получила травму позвоночника после того, как упала дома. По словам телеведущей, ей предстояло несколько месяцев восстанавливаться после перелома крестца.

Лера Кудрявцева рассказывала, что какое-то время ей придется соблюдать строгий постельный режим. Тогда же знаменитость отметила, что отказалась от госпитализации.

Ведущая рассказывала, что вставать ей можно было только в туалет. Ранее также стало известно, что Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом. Певица Наталья Штурм предположила, что черная полоса в жизни телеведущей связана с тем, что звезду сглазили.

Артистка напомнила, что беды у Леры Кудрявцевой начались уже давно. Так, сначала ее уволили с МУЗ-ТВ, а потом у ее мамы случился инсульт.