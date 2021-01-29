Меган Фокс спровоцировала слухи о помолвке с известным рэпером

Общественность вновь обсуждает личную жизнь Меган Фокс. С недавних пор актриса стала носить кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Этим она спровоцировала слухи о помолвке с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly,
Роскошный аксессуар можно разглядеть на снимках, которые недавно сделали журналисты. Они заметили Меган и Колсона выходящими из студии шоу Saturday Night Live. Фокс запечатлели в толстом розово-фиолетовом свитере и с ярко-розовыми кошачьими ушками. Рэпер же был облачен во все черное.
Друзья рады за пару. Они рассказывали журналистам, что Меган очень любит нового избранника. Бэйкер, в свою очередь, с самого начала был настроен на серьезные отношения и не исключал, что женится на звезде фильма "Трансформеры".
Напомним, в прошлом году Меган Фокс объявила о разводе с актером Брайаном Остином Грином. Фокс родила от него троих сыновей – Ноа, Бодхи и Ривера. Фокс добивается совместной опеки над детьми. В настоящий момент решается вопрос о взыскании алиментов.
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