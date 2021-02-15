Слишком быстро: сын Королевой сделал предложение возлюбленной

18-и летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко познакомился со своей возлюбленной в прошлом году. Тогда пару впервые увидели вместе на "Московском выпускном".

Мелисса старше Архипа на два года, но, видимо, небольшая разница в возрасте не смущает возлюбленных. Накануне они роскошно отметили праздник всех влюбленных. Молодой человек устроил избраннице свидание в "Москва-Сити", украсив апартаменты воздушными шарами и свечами. Вместе они пили шампанское, а также наслаждались конфетами и различными фруктами.

Оказалось, что это не просто романтический вечер. Так Архип решил подвести все к предложению руки и сердца. В какой-то момент молодой человек достал заветную бархатную коробочку с бриллиантовым кольцом. Девушка не смогла сдержать эмоций.

Она запечатлела предложение на видео и выложила в "истории" своего "Инстаграм". Кольцо с трудом налезло на палец Мелиссы, но это ее совершенно не смутило и невеста сына Королевой с радостью ответила ему "да". Некоторые поклонники звездных родителей и их наследника сомневаются, не принял ли молодой человек поспешное решение: ему всего 18 лет, а девушку он знает совсем недавно. Вопрос остается открытым.

Отметим, наряду с изучением японского языка, Архип активно идет по стопам родителей. Сперва его песня "Бутылка вина" произвела настоящий фурор, а теперь совместно со звездной мамой он выпустил трек "Дельфин и русалка", перепев старую версию Игоря Николаева.

Напомним, сейчас Архип является студентом школы Востоковедения и активно предлагает свои услуги в качестве репетитора. В конце декабря 2020 года он опубликовал пост, где рассказал, что теперь занимается в онлайн-формате. Подписчики восприняли такую новость крайне позитивно и тут же начали интересоваться стоимостью его услуг.

