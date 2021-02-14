Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!

Осенью прошлого года в семье Наташи Королевой и Тарзана произошел разлад. Певица узнала, что супруг изменил ей с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер не стал отрицать или оправдываться.
Однако Сергей намерен разобраться с девушками, которые составляли ему компанию в отсутствие супруги. Они якобы вынесли из его дома драгоценности и деньги. Дело дошло заявления в полицию.
Наташа нашла в себе силы простить Тарзана. Судя по кадрам, которые периодически публикуют супруги в "Инстаграм", в их семье снова царит идиллия. Например, в воскресенье, 14 февраля, Королева показала кадры, на которых запечатлена вместе с мужем в Париже.
Видео содержит интимные моменты: как Тарзан ласкает жену руками, прижимается к ее груди и шее. Наталья всем своим видом показывает, что наслаждается объятиями. Она будто светится от счастья.
Интернет-пользователи не смогли сдержаться. "К чему был этот весь фарс?", "Смотрится дешево", "Жаль, что это всего лишь показуха", "После всех событий неприятно смотреть на их лобзания", "В отношениях, где есть и была грязь, не может быть любви", – высказались подписчики Наташи Королевой.
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