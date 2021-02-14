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"Стал седеть на глазах": Киркоров рассекретил тайну со времен романа с Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Король российской эстрады заговорил о странной истории, которая привела к необратимым последствиям. По словам Филиппа Киркорова, Алла Пугачева была свидетельницей этой мистической ситуации.
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Народный артист России Филипп Киркоров внимательно следит за внешним видом, уделяя массу внимания одежде, аксессуарам, прическе и другим атрибутам красоты. В последнее время поклонники мужчины начали бить тревогу – волосы легендарного певца поседели и стали выдавать его возраст. 53-летний Филипп Киркоров решил высказаться на тему своего внешнего вида и поделился необычной историей, которая произошла во времена его романа с Аллой Пугачевой.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Много лет назад певец решил привезти из Германии косметическое средство для укладки волос. В итоге Филипп Киркоров вернулся в Россию с карнавальным лаком белого цвета. Испытать приобретение мужчина решил на себе – спрыснул лаком чуб. На удивление артиста, локоны, на которых он использовал косметическое средство, утратили пигмент. "Мистика какая-то. И я стал седеть на глазах просто.", – выразился исполнитель хита "Я за тебя умру".

Сейчас артиста вполне устраивает его оттенок волос. Мужчина доволен своей внешностью, поэтому принимает себя таким, какой он есть. Свою обширную седину он называет результатом возраста и генетики. Дети певца не придают цвету локонов отца большого значения. В шутку Филипп Киркоров заявил, что положил свою личную жизнь и кудри на алтарь искусства.

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Автор: 14 февраля 2021, 10:48 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

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