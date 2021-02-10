"Ксюша бывает резковата": Собчак позвонила жене Виторгана

Актер положительно относится к своей бывшей невестке. он помнит ее совсем маленькой, уже тогда их семьи дружили. После развода с Максимом Виторганом у актера нет никаких претензий к Ксении Собчак.
Он рад, что пара смогла сохранить нормальное общение и приветствует такой подход к воспитанию внука Платона. К слову, вся семья смогла воссоединиться на дне рождения мальчика. Эммануил Виторган с его женой Ириной Млодик хорошо пообщались с Людмилой Нарусовой.
Эммануил Виторган отметил, что и с Ксенией Собчак его семья часто контактирует. Его супруга часто беседует с бывшей невесткой по телефону.
"Мы перезваниваемся, Иришка любит поговорить с Ксюшей. Она, на мой взгляд, бывает весьма резковата. Но кто не бывает", – рассказал Эммануил Виторган в интервью Дмитрию Гордону.
Это интервью было записано в Киеве, когда актер был на съемках. Напомним, именно там он почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован.
Как выяснилось, у него лопнул сосуд и начало внутреннее кровотечение в желудке. Сын актера Максима Виторган оплатил дорогостоящее лечение по 800 долларов в сутки, не считая обследований.
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