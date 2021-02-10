"Ксюша бывает резковата": Собчак позвонила жене Виторгана

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019 году. Они сумели сохранить дружеские отношения ради их общего сына Платона. Отец бывшего мужа Ксении Собчак, актер Эммануил Виторган рассказал о взаимоотношениях после развала семьи.

прочитано 892 раза