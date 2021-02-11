Пугачева устроила Королевой проверку на вшивость из-за близкого мужчины

Не секрет, что Алла Пугачева и Игорь Николаев были близкими друзьями. И певица изначально негативно отнеслась к молодой пассии артиста.
В откровенном интервью Андрею Малахову Наташа Королева объяснила, почему рассталась с Игорем Николаевым. Она напомнила, что вышла замуж в 18 лет. Тогда она мечтала о свадьбе с красивым платьем и фатой, куклой на машине "Чайка".
Звезда призналась, что в музыканте все было хорошо, но жить с ним она просто не смогла. Артистка дала понять, что у композитора оказался непростой характер. Наташа Королева отметила, что развод дался ей непросто.
Упомянула она и Аллу Пугачеву. По ее словам, Примадонна плохо ее приняла. Певица вспомнила, как та пригласила ее в гости и устроила проверку на вшивость.
Несмотря на прохладные отношения с молодой певицей, именно Алла Пугачева сказала Наташе Королевой важные слова, которых той не хватало после расставания с Игорем Николаевым.
Вторым мужем Наташа Королевой стал стриптизер Тарзан (Сергей Глушко). Они поженились 21 августа 2003 года. Напомним, в прошлом году звездную семью сотряс громкий скандал. Пара была на грани развода из-за измены артиста. К счастью, обоим хватило мудрости не разрушить отношения.
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