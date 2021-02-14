Анна Михалкова похвасталась молодой матерью

14 февраля в семье кинорежиссера Никиты Михалкова отмечают не только День святого Валентина, но и торжество в честь главной женщины. Выдающаяся модель и президент Благотворительного фонда "Русский силуэт" в свои годы выглядит ничуть не хуже, чем в далекой молодости.

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