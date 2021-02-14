Анна Михалкова похвасталась молодой матерью

Доказательством стали фотографии, опубликованные в личном блоге дочери звезды. Анна Михалкова публично поздравила родственницу, написав трогательные слова под откровенной фотографией знаменитости.
Архивные кадры были сделаны в родовом поместье семьи на Николиной Горе. По словам 46-летней актрисы, для нее Татьяна Евгеньевна все еще остается самой красивой женщиной. Однако главный талант женщины далеко не во внешности, а в искренности и умении любить.
"Мама вся состоит только из любви. Любви к нам, к папе, к внукам. Ее любовь бывает настоящим испытанием. Но именно ее любовь доказывает нам, что любовь побеждает все. Всему верит, долготерпит и не мыслит зла!", – написала благодарная дочь.
Напомним, что задолго до знакомства с Никитой Михалковым любимица публики работала манекенщицей. В одном из интервью кинорежиссер подметил, что Татьяна Евгеньевна сохранила свой пылкий темперамент и статную походку по сей день.
Будущая жена Михалкова была фавориткой кутюрье Вячеслава Зайцева. В те времена она представляла отечественных моделей на международных неделях моды и всевозможных показах. Стоит отметить, что в копилке звезды дефиле для первой леди США Пэт Никсон.
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