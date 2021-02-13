"Не могу двигать рукой": состояние 49-летней звезды "Глухаря" Тарасовой ухудшилось

Несчастья у знаменитости начались шесть лет назад, когда в театре под ней провалился пол. У Виктории Тарасовой произошел разрыв крестообразной связки. На восстановление ушло несколько месяцев.
Затем актрису избили в магазине. А в прошлом году артистка получила травму руки на благотворительной акции, подняв ящик с помидорами. Ей провели операцию, но через некоторое время к звезде сериала "Глухарь" она начала чувствовать сильную боль.
Оказалось, что проблема крылась в рубце, оставшемся после предыдущей операции. Виктория Тарасова призналась, что решилась на очередное хирургическое вмешательство, потому что не могла выносить мучения.
Звезда думала, что ей удалят лишь рубец, но врачу пришлось залезть в сустав звездной пациентки. В итоге у нее появился новый шов. Но и на этом злоключения знаменитости не закончились. У нее появилось ощущение, что рука отнялась. Виктории Тарасовой стало хуже – плечо опухло и сильно воспалилось.
"Я проснулась и поняла, что вообще не могу двигать рукой", – пожаловалась актриса.
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