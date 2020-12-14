Лежала на обезболивающих: испытывающую муки звезду "Глухаря" ждет очередная операция

Знаменитость травмировала руку, таская ящики во время благотворительной акции. Много месяцев артистка испытывала неприятные ощущения в конечности. Чтобы положить конец мучениям, Виктория Тарасова решилась на операцию. К сожалению, спустя время после хирургического вмешательства боль вернулась.
По словам звезды сериала "Глухарь", при любом неловком движении в руке происходит щелчок, который сопровождается сильными болевыми ощущениями. В итоге плечо и грудь ноют в течение суток. Однажды Тарасова два дня пролежала на обезболивающих.
Виктория вновь отправилась к докторам. Актриса прошла все возможные исследования, ее случай разбирали на консилиуме медиков из разных городов. Наконец врачам удалось понять причину мучений звезды сериала "Глухарь".
Дело в том, что во время предыдущей операции образовался рубец, который вызывает боль. Теперь знаменитости предстоит еще одно хирургическое вмешательство.
Звезда сериала "Глухарь" хочет поскорее попасть в руки медиков. Между тем мама отговаривает Викторию от спешки. Родительница хочет, чтобы Тарасова подождала до января – 2020 год она считает несчастливым.
Популярные темы форума
Путин не вор
Не встаёт! Помогите!!!
Наглость, высокомерие, тупость
Отвратительное
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти
Трусы
Лечение гомосексуализма