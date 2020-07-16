Врачи не могут помочь мучающейся звезде "Глухаря" Виктории Тарасовой

Виктория Тарасова травмировалась еще несколько недель назад. Однако до сих пор врачи никак не могут поставить ей точного диагноза и спасти от жуткого болевого синдрома.

Во время участия в благотворительной акции Виктория Тарасова, прославившаяся благодаря съемкам в многосерийном фильме "Глухарь", неудачно подняла ящик с помидорами и сильно травмировала руку. Из-за этого вот уже полтора месяца Виктория мучается от страшной боли.

"Я уже прошла четырех врачей. Один говорит одно делать, другой – другое. Я все их рекомендации выполняю. Но у меня все равно в плече что-то катается. И дикая боль, которую терпеть просто невыносимо", – пожаловалась Виктория Тарасова.

Она рассказала, что очередной медик прописал ей блокаду, а она уже сделала их шесть. "Знаю, что любое воспаление снимает третья блокада. А здесь ничего не помогает", – посетовала артистка. Не помогают и противовоспалительные таблетки.

Друзья советуют ей новых докторов. На днях Виктория отправится к очередному эскулапу. Она надеется найти наконец того специалиста, который сможет поставить ей диагноз. Тарасова отметила, что с ней такого никогда не случалось, хотя к травмам она привыкла. "Коленку разорвала – ее зашили. Спустя время плечо заклинило, я пропила таблетки – все отпустило. А здесь уже полтора месяца мучаюсь от совершенно диких болей", – сообщила Тарасова.

По признанию актрисы, близкие называют ее ходячей катастрофой. Дело в том, что Виктория постоянно попадает в различные передряги. Несколько лет назад, например, во время гастролей актриса оступилась во время выступления. Врачи диагностировали у артистки разрыв крестовой передней связки и мениска, последний пришлось удалить.