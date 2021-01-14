Мрут как мухи: актеров сериала "Глухарь" преследует злой рок

Поклонники уверены, что актеров сериала "Глухарь" преследует злой рок. Участники картины уходят один за другим.

Сериал "Глухарь" выходил на экраны с ноября 2008 года по октябрь 2011 года. Свет увидело три сезона теленовеллы, всего 160 эпизодов. Картина повествовала о сотрудниках московского полицейского отдела. Главные роли в "Глухаре" исполняли Максим Аверин, Виктория Тарасова и другие. Лента очень полюбилась зрителям и получила рекордные рейтинги. Телепроект завоевал несколько престижных наград, в том числе "ТЭФИ" в 2011 году.

Спустя почти десять лет после завершения картины о "Глухаре" все еще вспоминают, правда, все чаще по грустным поводам. В СМИ то и дело появляются новости о смерти того или иного актера, снимавшегося в проекте. Накануне, например, стало известно о кончине Дмитрия Гусева. 45-летний артист умер в припаркованной машине, поговаривают, что из-за проблем с сердцем.

Гусев стал 11-й звездой "Глухаря", почившей вечным сном. "Мрут как мухи" – испуганно рассуждают о судьбе участников теленовеллы фанаты. В Сети всерьез начали говорить о мистическом роке, который преследует сериал.

Первым из жизни ушел актер Вячеслав Титов. Ему было всего 40 лет. В 2011 году звезду нашли задушенной пакетом в своей квартире. Спустя время стало известно, что артист умер от рук 22-летнего молодого человека. Титов сам привел убийцу в дом. Мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили выпить пива. Посиделки закончились трагедией.

В январе 2012-го умер 30-летний Анатолий Отрадов. Тело актера нашли в районе деревни Челобитьево. Причина смерти – переохлаждение. Ходили слухи, что Анатолия отравили. В его крови нашли следы алкоголя и сильнодействующих лекарств.

В том же году скончался 40-летний Сергей Шарошкин. Артист умер после взрыва светошумовой гранаты. В момент трагедии Сергей отдыхал в доме родителей в Рязанской области. Родственники Шарошкина утверждали, что не знали, откуда взялся боевой снаряд. В то же время специалисты говорили, что Сергей не мог скончаться от взрыва.

С 2013-го по 2017-й из жизни ушли еще четыре участника "Глухаря": Василий Савинов, Вадим Проданов, Сергей Бездушный, Сергей Таланов. Среди причин смерти – проблемы с сердцем, травма головы и инфекционная болезнь.

В 2018 году покончил жизнь самоубийством артист Михаил Фатеев. 44-летнего актера обвинили в совращении 14-летнего подростка. В СИЗО артист наложил на себя руки. В 2019-м от рака умерла Дарья Егорычева. В том же году от проблем со здоровьем скончалась 65-летняя актриса Ольга Вялкикова.