"Куколка, статуэточка!": Цымбалюк-Романовская разделась и показала эффект загара без купальника

После развода с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская уже привыкла к травле и постоянной критике. 42-летняя украинка не востребована как актриса и вынуждена зарабатывать деньги как может.
Цымбалюк часто ходит по различным скандальным шоу и выступает в качестве эксперта. На днях она опубликовала в своем "Инстаграм" откровенную рекламу купальников. Снимки поразили ее подписчиков. Люди не верят, что в 42 женщина может так выглядеть.
Стоит отметить, что по комплекции Виталина Цымбалюк-Романовская довольно миниатюрная, и это придает ей еще большей утонченности. На фото пианистка предстала в одном белье, обнажив зону живота и бедер. Подписчики признали, что Виталина выглядит потрясающе. "Куколка, статуэточка", – написали фолловеры.
Не обошлось без привычной критики. Кое-кто признал, что купальники старомодны. Однако это не отменяет их прогрессивности, отметила Виталина.
"Ткань , из которои? они сшиты, обладает эффектом солнцезащитного крема spf35. Кроме этого, они мгновенно сохнут, имеют креативные фасоны и эксклюзивные принты", – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.
По словам звезды, в таких купальниках совершенно не остается следов от одежды, и тело полностью загорает, как будто без купальника.
Популярные темы форума
Ищу мужа
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
В чем правда Навального?
Мы наняли репетитора.
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!