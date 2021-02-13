Дороже золота: Пугачева пичкает семилетних детей странным напитком

Знаменитый супруг Аллы Борисовны пришел на программу "Вечерний Ургант" и поделился известиями о том, как поживает его звездное семейство. Максим Галкин рассказал, что его дети поддерживают иммунитет редким способом. Алла Пугачева уже полтора месяца активно следит за тем, чтобы семилетние Гарри и Лиза выпивали по ложке воды с содержанием серебра. Утренний прием специального напитка стал своеобразным ритуалом для детей Примадонны.
Максим Галкин сообщил, что серебряную воду им преподнесла в подарок Кристина Орбакайте. Дочка Примадонны приобрела этот напиток в Америке. Алла Пугачева решила протестировать эффективность средства на очаровательных наследниках. Как заботливая и внимательная мать, артистка самостоятельно черпает жидкость ложками и протягивает детям.
По словам Максима Галкина, Гарри и Лиза относятся к приему серебряной воды иронически. Они не перечат наказу Аллы Пугачевой выпивать необычный состав, но шутят по поводу этого способа укрепить здоровье.
Напомним, Примадонна и ее супруг не жалеют для наследников вложений, в том числе финансовых. Только на обучение детей в частной гимназии Алла Пугачева и Максим Галкин тратят шесть миллионов рублей в год. Гарри и Лиза получают всестороннее развитие и готовятся вырасти успешными персонами.
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