Психологическая экспертиза вынесла вердикт по сыну Плющенко и Рудковской

Ранее Яна Рудковская подала в суд на издание "СтарХит". Сообщалось, что журналисты выпустили сомнительную статью о состоянии здоровья сына звезды Александра.

В материале подчеркивалось, что Гном Гномыч якобы страдает синдромом Аспергера. Отметим, что при заболевании возникают трудности с социализацией, а также с восприятием внешнего мира в целом.

Тогда публикация вызвала настоящий скандал. Звездные родители ребенка были вне себя от злости и заявили, что намерены разбираться с авторами статьи. Их поддержали многие коллеги, а сам Саша даже обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить "писать гадости".

Позднее редакция принесла публичные извинения семье. Однако это не успокоило разъяренную мать, и она приняла решение пойти дальше. Отмечалось, что деньги не интересовали Рудковскую, она хотела привлечь журналистов к уголовной ответственности.

Теперь ситуация приняла новые обороты. Как сообщает РИА ФАН, психологическая экспертиза признала ребенка Рудковской и Плющенко вменяемым. Она была проведена в рамках уголовного дела. Адвокат Александр Добровинский обнародовал результаты, а также заявил, что вся статья – не более чем ложь, которая была опубликована, чтобы очернить популярных родителей Гном Гномыча.

