Вдова Баталова обрушилась на Михалкова после публичного раздора

Гитана Леонтенко, вдова Алексея Баталова, написала для Никиты Михалкова публичное обращение, в котором раскритиковала его попытки помочь в деле о наследстве. При этом женщина выразила режиссеру благодарность за поддержку.

Совсем недавно Никита Михалков решил посодействовать семье усопшего Алексея Баталова, которая была обманута Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной, и лишилась наследства актера. Однако вдова покойной легенды советского кино отказалась от помощи Никиты Михалкова. В ответ на такое сообщение режиссер публично заявил, что больше не будет принимать участия в этом деле и поставил под сомнение добросовестность нынешних помощников семьи Баталова.

Гитана Леонтенко из-за отсутствия личных контактов с Никитой Михалковым решила написать для режиссера открытое письмо через СМИ. Вдова Алексея Баталова выразила мужчине признательность за его неравнодушное поведение после смерти ее супруга. Она отметила, что действия Павла Астахова, адвоката, которого прислал для нее режиссер, повергли ее в шок. По словам женщины, адвокат испортил ее репутацию и решил устроить ей личную встречу с Цивиным и Дрожжиной, угрозы которых не дают ей покоя, причиняя моральный вред.

Вдова Баталова пояснила, что отказалась от услуг Павла Астахова, так как они шли в противовес ее понятиям о качественной и желаемой юридической помощи. Гитана Леонтенко попросила Никиту Михалкова внимательнее присмотреться к юристам, которые сейчас занимаются делом семьи Баталова и которых раскритиковал режиссер. Женщина уверена в честности и надежности этих людей, о чем и сообщила Никите Михалкову.