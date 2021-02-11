Отказавшаяся от ролей Муцениеце решила изменить свою карьеру

После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце хорошеет день ото дня. Ее карьера пошла в гору. В откровенном интервью актриса рассказала о смелых планах на будущее.

Агата Муцениеце не раз говорила, что пыталась всеми силами спасти семью. Она даже отказывалась от ролей, чтобы больше времени проводить дома. Старалась быть идеальной женой и хозяйкой, но все было тщетно.

Теперь она свободна, и ни о чем не жалеет. Наверстывает годы простаивания карьеры. Агата Муцениеце активно снимается в кино и ведет свое собственное ютуб-шоу "Честный развод". К ней в студию приходят различные знаменитости, которые так же, как и Агата, пережили развод. Звезды откровенно рассказывают свои истории, что обеспечивает каналу хороший рейтинг.

"Волнующая многих тема не часто освещается публично. В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, люди могут узнать в историях себя", – рассказала Агата Муцениеце.

Дела у актрисы идут так хорошо, что некоторые эфиры "Честного развода" решил выкупить для своего показа телеканал "Суббота!" (Бывший "Супер").

Так что теперь можно смело сказать, что Агата Муцениеце изменит свою карьеру и станет не только успешной актрисой, но и звездой телеэкрана.



В субботу 13 февраля в эфир выйдут сразу несколько эфиров. Гостями шоу станут Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Айза Долматова, Рита Дакота, Юлия Паршута и другие.