"Ребенок не должен бояться": опешившая Муцениеце выступила против методов воспитания Прилучного

Обсуждение скандального расставания звезд "Закрытой школы" не утихает уже долгое время. Несмотря на недопонимание и взаимные осуждения, пара старается поддерживать спокойные отношения ради любимых детей.



Многие коллеги и наблюдательные поклонники отмечают, что, в какой-то степени, развод пошел на пользу актрисе: она занялась собой, похорошела и начала карьеру на "Ютубе" с чистого листа. Сперва на канале актрисы появилось шоу "Честный развод", покорившее многих. Однако на этом звезда не остановилась. Она решила, что помочь найти себя стоит не только разведенным женщинам, но и мамам. Новый проект артистки появился на свет совсем недавно, но уже полюбился многим.

В любопытных диалогах с соведущими и гостями Агата часто упоминает своих детей и бывшего супруга. Обычно она старается максимально тонко обходить острые углы и не комментировать сомнительные ситуации, связанные с Павлом Прилучным. Однако на этот раз что-то пошло не так.

Муцениеце поведала трогательную историю о дне рождении Мии. Оказалось, что девочка мечтала покрасить волосы, и мама разрешила ей сделать это в честь праздника. Сюрприз испортил бывший супруг. Оставшись наедине с ребенком, он перекрасил локоны малышки обратно в свой цвет.

Агата была вне себя от злости. Она считает, что дочка доверилась ей, а актер все испортил. "Это неверное решение", – утверждает артистка. По ее мнению, "ребенок не должен бояться" подойти к родителям и попросить о чем-либо.