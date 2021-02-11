Экстренно госпитализированный Виторган заговорил о смерти

Недавно 81-летний российский актер Эммануил Виторган оказался в больнице. Во время съемок в Киеве ему стало плохо, и его экстренно госпитализировали. Несмотря ни на что, немолодой новоиспеченный отец двух дочек не собирается бросать работу.

81-летний Эммануил Виторган не реагирует на критику его решения стать отцом в такие годы. Он чувствует себя молодым и ведет активный образ жизни. На пенсию он не собирается.

У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочки, которых актер хочет поставить на ноги. Он много времени проводит с дочерьми. Для него дети являются стимулом жить дальше.

Актер рассказал, что его старший сын Максим Виторган хорошо общается со своими маленькими сестренками. Скорее всего, семья рассчитывает на его помощь в случае чего.

"Максим хорошо относится к ним. Так интересно... Он был поражен, когда Этель появилась. Я не присутствовал в тот момент. Сын замечательно общается с сестренками по телефону. Все у меня лучше, чем было ранее. О смерти не думаю, мне же этих трех женщин надо ставить на ноги", – рассказал Эммануил Виторган в ютуб-программе "В гостях у Гордона".



О госпитализации Эммануила Виторгана стало известно несколько дней назад. Тогда на выручку отца пришел сын Максим. Он заплатил за дорогостоящее лечение по 800 долларов в сутки, не считая обследования.