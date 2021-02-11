Экстренно госпитализированный Виторган заговорил о смерти

81-летний Эммануил Виторган не реагирует на критику его решения стать отцом в такие годы. Он чувствует себя молодым и ведет активный образ жизни. На пенсию он не собирается.
У Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочки, которых актер хочет поставить на ноги. Он много времени проводит с дочерьми. Для него дети являются стимулом жить дальше.
Актер рассказал, что его старший сын Максим Виторган хорошо общается со своими маленькими сестренками. Скорее всего, семья рассчитывает на его помощь в случае чего.
"Максим хорошо относится к ним. Так интересно... Он был поражен, когда Этель появилась. Я не присутствовал в тот момент. Сын замечательно общается с сестренками по телефону. Все у меня лучше, чем было ранее. О смерти не думаю, мне же этих трех женщин надо ставить на ноги", – рассказал Эммануил Виторган в ютуб-программе "В гостях у Гордона".
О госпитализации Эммануила Виторгана стало известно несколько дней назад. Тогда на выручку отца пришел сын Максим. Он заплатил за дорогостоящее лечение по 800 долларов в сутки, не считая обследования.
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