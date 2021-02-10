Стала продавать себя: скандалист Солнцев довел жену-пенсионерку

По словам эксперта, в целом семья Гогена Солнцева напоминает один сплошной спектакль. Возможно, артист и сам в некоторой степени виноват в том, что Екатерина Терешкович начала продавать себя, так как испытывает некую неудовлетворенность жизнью, ведь о них стали забывать. "Они делают и творят все, что хотят. Она в своем возрасте от Гогена не получает того, что хочет, потому что это некий союз, вокруг которого строится хайп", – поделилась специалистка в беседе с "Дни.ру".
При этом Ольга Кетоева отметила, что в одном из интервью шоумен признался, что у них с женой уже давно не было сексуальных отношений. Эксперт добавила, что в целом у женщин после менопаузы практически пропадает желание поддерживать телесную близость.
"Это связано с либидо, потому что нет возбудителя, прекращает поступать та смазка, которая должна быть. И если у мужчины все хорошо, то женщина уже не хочет", – добавила Ольга Кетоева в разговоре с "Дни.ру". В целом сексолог допускает, что у супруги Гогена Солнцева может быть желание, правда, оно больше связано не с либидо, а с потребностью заявить о себе.
"Она же занимается этим виртуально, а не физически. А виртуально женщины такие актрисы хорошие, поэтому все возможно", – отметила сексолог.
Популярные темы форума
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!