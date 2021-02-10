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"Нелепо выглядит": Бузову и Рудковскую приложили за несуразные телодвижения

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Яна Рудковская станцевали на катке. Однако пользователям Сети такой эксперимент звезд пришелся не по душе.
прочитано 375 раз

Продюсер и ее муж, фигурист Евгений Плющенко готовят ледовый проект, в котором будет задействована и Ольга Бузова.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Об этом Яна Рудковская сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Деталей знаменитость не раскрыла. В видео, размещенном продюсером в соцсети, они с поющей ведущей исполнили зажигательный танец, который некоторым фолловерам показался несуразным.

"Только для поклонников", – подписала ролик Яна Рудковская. "Как это все нелепо выглядит", "Смешно, право!", – высказались подписчики.

Преданные же фанаты Яны Рудковской поспорили с критиками. Они отметили, что продюсер выглядит просто шикарно.

Напомним, осенью прошлого года на свет появился второй совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Малыша, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Недавно супруга фигуриста впервые показала лицо новорожденного наследника. Пользователи Сети уже нарекли его "Гном Гномычем-2".

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Автор: 10 февраля 2021, 13:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Там где г..о Бузова, там все плохо, не говоря о фото ,также и с её тупыми мозгами Навязалась <цензура>,наверно опять вливание сделала в новый проект Плющенко ,поэтому бревно Бузова встала на коньки и будем продолжать "наслаждаться" её отвратительным катанием и её скандальным характером ,а базарить она может на ровном месте ,это её отвратный характер, который заложен по жизни
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