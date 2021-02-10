"Нелепо выглядит": Бузову и Рудковскую приложили за несуразные телодвижения

Продюсер и ее муж, фигурист Евгений Плющенко готовят ледовый проект, в котором будет задействована и Ольга Бузова.
Об этом Яна Рудковская сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Деталей знаменитость не раскрыла. В видео, размещенном продюсером в соцсети, они с поющей ведущей исполнили зажигательный танец, который некоторым фолловерам показался несуразным.
"Только для поклонников", – подписала ролик Яна Рудковская. "Как это все нелепо выглядит", "Смешно, право!", – высказались подписчики.
Преданные же фанаты Яны Рудковской поспорили с критиками. Они отметили, что продюсер выглядит просто шикарно.
Напомним, осенью прошлого года на свет появился второй совместный ребенок Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Малыша, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Недавно супруга фигуриста впервые показала лицо новорожденного наследника. Пользователи Сети уже нарекли его "Гном Гномычем-2".
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