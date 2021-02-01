"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги

Народному артисту России 81-летнему Эммануилу Виторгану стало плохо во время съемок в Киеве. У него так сильно кружилась голова, что он не мог стоять на ногах. Жена актера Ирина Млодик связалась с местным медиком. С ним она познакомилась после спектакля с участием Эммануила Виторгана.
Актера немедленно доставили в клинику. Как выяснилось, у Эммануила Гедеоновича в желудке лопнул сосуд, началось внутреннее кровотечение.
После госпитализации выяснилось, что лечение стоит колоссальных денег. Но на тот момент это было не главное – на кону была жизнь Виторгана.
"По 800 долларов в день, плюс еще деньги на обследование", – рассказала Ирина Млодик на программе "Звезды сошлись".
Как выяснилось, таких денег у семьи нет. Из-за эпидемии коронавируса доходы упали, и оплатить столь высокую сумму они не смогли. На помощь пришел сын актера – Максим Виторган. Он немедленно отправил на счет жены отца требуемую сумму.
Напомним, Эммануил Виторган вместе с Ириной Млодик воспитывают двух маленьких дочерей – Этель и Клару. Несмотря на возраст, в одном из недавних интервью актер в шутку заявил, что был бы рад иметь еще двоих детей.
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