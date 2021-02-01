"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги

Во время съемок Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик попали в неприятности. 81-летний Виторган почувствовал резкую слабость, после чего его экстренно госпитализировали. Сын актера отдавал по 60 тысяч рублей в сутки за его лечение.

прочитано 617 раз Народному артисту России 81-летнему Эммануилу Виторгану стало плохо во время съемок в Киеве. У него так сильно кружилась голова, что он не мог стоять на ногах. Жена актера Ирина Млодик связалась с местным медиком. С ним она познакомилась после спектакля с участием Эммануила Виторгана. ПО ТЕМЕ "На парня похожа": Максим Виторган показал обнаженную пассию Максим Эммануилович Виторган Актер Актера немедленно доставили в клинику. Как выяснилось, у Эммануила Гедеоновича в желудке лопнул сосуд, началось внутреннее кровотечение. После госпитализации выяснилось, что лечение стоит колоссальных денег. Но на тот момент это было не главное – на кону была жизнь Виторгана. "По 800 долларов в день, плюс еще деньги на обследование", – рассказала Ирина Млодик на программе "Звезды сошлись". Как выяснилось, таких денег у семьи нет. Из-за эпидемии коронавируса доходы упали, и оплатить столь высокую сумму они не смогли. На помощь пришел сын актера – Максим Виторган. Он немедленно отправил на счет жены отца требуемую сумму. Напомним, Эммануил Виторган вместе с Ириной Млодик воспитывают двух маленьких дочерей – Этель и Клару. Несмотря на возраст, в одном из недавних интервью актер в шутку заявил, что был бы рад иметь еще двоих детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

ФОТОРЕПОРТАЖ Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак