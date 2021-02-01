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"Это какое-то проклятие!": Максакова не может увидеться с дочерью

Мария Максакова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Максакова повторяет судьбу матери – актрисы Людмилы Максаковой. С тех пор как оперная певица переехала из Москвы в Киев, она стала изгоем для близких.
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Сегодня известная артистка ничего не желает слышать о наследнице и против того, чтобы внучка наладила общение с матерью. Мария Максакова уже потеряла надежду наладить связь с родительницей и мечтает лишь о том, чтобы общаться со своей дочерью Людой.

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Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Знаменитость призналась, что очень хочет ее увидеть. Она уверена, что это взаимно. "Но вы же понимаете, 12-летний ребенок не может сопротивляться огромной семье", – посетовала звезда в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Мария Максакова отметила, что может обратиться в органы опеки.

Исполнительница пожаловалась, что против нее плетет козни бывшая жена ее брата Максима. По словам певицы, женщина решила вести с ней непонятные сражения в Сети. "В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку...", – рассказала Мария Максакова.

Оперная дива неприятно удивлена поступками близких людей, которые предали ее. А на днях артистка ненадолго вернулась в Москву, чтобы решить кое-какие дела. За этот короткий период времени она так и не смогла встретиться с дочерью.

"Я хочу жить с ней, дружить, любить. Но ситуация – рок. Это какое-то проклятие!", – посетовала 43-летняя Мария Максакова.

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Автор: 1 февраля 2021, 16:19 Источник: "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Зачем приглашать эту "беглянку" на центральные каналы? А проклятие она создала себе сама, оставив детей, сбегая на Украину.
1

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