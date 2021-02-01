"Это какое-то проклятие!": Максакова не может увидеться с дочерью

Сегодня известная артистка ничего не желает слышать о наследнице и против того, чтобы внучка наладила общение с матерью. Мария Максакова уже потеряла надежду наладить связь с родительницей и мечтает лишь о том, чтобы общаться со своей дочерью Людой.
Знаменитость призналась, что очень хочет ее увидеть. Она уверена, что это взаимно. "Но вы же понимаете, 12-летний ребенок не может сопротивляться огромной семье", – посетовала звезда в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Мария Максакова отметила, что может обратиться в органы опеки.
Исполнительница пожаловалась, что против нее плетет козни бывшая жена ее брата Максима. По словам певицы, женщина решила вести с ней непонятные сражения в Сети. "В какой-то момент она собирает моих детей, а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку...", – рассказала Мария Максакова.
Оперная дива неприятно удивлена поступками близких людей, которые предали ее. А на днях артистка ненадолго вернулась в Москву, чтобы решить кое-какие дела. За этот короткий период времени она так и не смогла встретиться с дочерью.
"Я хочу жить с ней, дружить, любить. Но ситуация – рок. Это какое-то проклятие!", – посетовала 43-летняя Мария Максакова.
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