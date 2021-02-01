Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию

Речь идет о хирургическом вмешательстве, которое Елена Степаненко перенесла в 2012 году. Тогда юмористке было 59 лет. Как пишет "Экспресс-газета", состояние артистки было тяжелым, она пробыла в медучреждении несколько дней.
Судя по всему, операция была достаточно серьезной. Другие подробности госпитализации неизвестны. Остается надеяться, что в скором времени Елена Григорьевна прокомментирует появившуюся в СМИ информацию и успокоит переживающих за нее поклонников.
Стоит отметить, что Степаненко, по слухам, перенесла несколько пластических операций после развода с Евгением Петросяном в 2018 году. Артистка заметно преобразилась и стала выглядеть гораздо моложе. Многие эксперты в области хирургии и косметологии отмечали, что Елена Григорьевна сделала как минимум подтяжку лица и поставила дорогостоящие виниры.
Новый образ Елены Степаненко можно было оценить, посмотрев ее новые монологи, а также шоу "Еще не вечер", которое выходило в эфир телеканала "Россия 1" в прошлом году. По какой причине передача юмористки больше не транслируется, пока неизвестно.
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