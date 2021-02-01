Как будет праздновать 79-летие переболевший ковидом Лещенко

1 февраля народный артист РСФСР Лев Лещенко отмечает день рождения. В этом году певцу исполнилось 79 лет. Его уже поздравил лучший друг, юморист Владимир Винокур.

Весной прошлого года Лев Лещенко был госпитализировал из-за заражения коронавирусом. К счастью, пожилому артисту удалось победить болезнь и вернуться к семье в полном здравии. Но даже после этого певец не забывает о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время пандемии.

В этом году Лев Валерьянович не стал устраивать пышное торжество. Народный артист решил отметить 79-летие в режиме онлайн. Друзья и коллеги могут поздравить его, выйдя на видеосвязь.

Владимир Винокур уже позвонил певцу. В беседе с журналистами юморист признался, что пожелал другу долгих лет жизни. Владимир Натанович также отметил: отец Лещенко прожил 99 лет, поэтому не сомневается, что гены не подведут Льва Валерьяновича. При этом Винокур отказался говорить, какой подарок преподнес другу. "Это секрет", – сказал он.

Напомним, недавно Владимир Винокур рассказал о катастрофе, в которой он и Лев Лещенко едва не погибли. Артисты запланировали путешествие на теплоходе "Адмирал Нахимов", но опоздали на рейс. Они были шокированы, когда узнали, что судно, на котором должны были плыть, попало в жуткую аварию.