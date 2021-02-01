Как будет праздновать 79-летие переболевший ковидом Лещенко

Весной прошлого года Лев Лещенко был госпитализировал из-за заражения коронавирусом. К счастью, пожилому артисту удалось победить болезнь и вернуться к семье в полном здравии. Но даже после этого певец не забывает о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время пандемии.
В этом году Лев Валерьянович не стал устраивать пышное торжество. Народный артист решил отметить 79-летие в режиме онлайн. Друзья и коллеги могут поздравить его, выйдя на видеосвязь.
Владимир Винокур уже позвонил певцу. В беседе с журналистами юморист признался, что пожелал другу долгих лет жизни. Владимир Натанович также отметил: отец Лещенко прожил 99 лет, поэтому не сомневается, что гены не подведут Льва Валерьяновича. При этом Винокур отказался говорить, какой подарок преподнес другу. "Это секрет", – сказал он.
Напомним, недавно Владимир Винокур рассказал о катастрофе, в которой он и Лев Лещенко едва не погибли. Артисты запланировали путешествие на теплоходе "Адмирал Нахимов", но опоздали на рейс. Они были шокированы, когда узнали, что судно, на котором должны были плыть, попало в жуткую аварию.
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