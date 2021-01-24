"На грани жизни и смерти": Винокур и Лещенко едва не погибли в страшной аварии

Владимир Винокур сообщил о катастрофе, в которой он и Лев Лещенко удивительным образом не пострадали. Артист вспомнил детали события.

Владимир Винокур поговорил с журналистами на тему заражения коронавирусом и четко дал понять, что не страшится ковида. Юморист объяснил это тем, что в прошлом сталкивался с большими неприятностями, которые обошли его стороной. Комик уверен – унывать по поводу пандемии не стоит, ведь она рано или поздно закончится. Обсуждая жизненные ситуации, Владимир Винокур вспомнил о судьбоносном событии, которое спасло его и Льва Лещенко от беды.

Как-то раз юморист и певец запланировали путешествие на теплоходе "Адмирал Нахимов" и вовсю к нему готовились. Однако артистам так и не удалось осуществить задуманное, поскольку они опоздали на рейс. На следующий день их ошарашили страшные новости – тот самый теплоход, который ушел без них, попал в жуткую аварию. В этой катастрофе погибли сотни людей, среди которых могли бы оказаться и Лещенко с Винокуром.

Юморист отметил, что события подобного характера происходили с ним в разное время и при разных обстоятельствах. "Я много раз находился на грани жизни и смерти. В том же Афганистане, где мы выступали!", – привел пример Владимир Винокур. При такой форме жизни коронавирус не пугает комика. Воспомнинания о чудесном спасении в тандеме с Львом Лещенко не дают ему поддаваться массовой панике.