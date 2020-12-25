Лещенко мучается от последствий страшной болезни: Сердце – самое слабое место

Лев Лещенко весной этого года был одним из первых селебрити, заразившихся коронавирусом. 78-летний артист вместе с супругой попал в больницу с пневмонией.

По словам певца, несмотря на то, что он довольно быстро пошел на поправку, последствия страшной болезни до сих пор не дают покоя. "Чувствуется, что после коронавируса обостряются проблемы возрастного характера", – заявил музыкант.

Через несколько месяцев после ковида Лев Лещенко стал жаловаться на сердце. По его словам, этот орган больше всего страдает у тех, кто перенес инфекцию. "Сердце – слабое место", – добавил артист.

Певец считает, что у пандемии есть и положительные стороны. Например, многие начали переосмысливать свою жизнь. Как отметил музыкант, раньше в шоу-бизнесе все были сосредоточены на пиаре и гламуре, а теперь это уходит на второй план. Люди начали понимать, что сейчас важно быть вместе с родными, беречь здоровье и помогать тем, кто нуждается.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лев Лещенко не опускает руки. Он продолжает участвовать в мероприятиях и сниматься в программах. Например, недавно выступил на "Песне года", появился в студиях у Андрея Малахова и Максима Галкина. Также в этом году у звезды было несколько благотворительных концертов.

Лев Лещенко призвал народ не игнорировать меры безопасности. Как отметил артист, коронавирус – очень коварное заболевание.